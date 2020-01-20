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***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

20.01.2020 09:09
GÜNCEL HABERLER



***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş'nin 17.01.2020 tarihli BIAS-2-396 sayılı yazısına istinaden,    
 
 
 
 
 
 
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri'' başlıklı 8. Maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813484


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 4,72 27.507.471 % 16,26  
GEDIK 9,16 3.263.047 % 12,67  
RYSAS 8,19 4.818.847 % 10,98  
ORMA 4,40 13.279 % 10,00  
UFUK 3,58 198.436 % 9,82  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6423 7,6806 % 0,01  
Frank 6,0664 6,1029 % 0,10  
Riyal 1,5670 1,5748 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.561 1.561 3,97  
Altın Gr. 296 296 1,17  
Cumhuriyet 1.958 1.973 -7,00  
Tam 1.942 1.991 14,73  
Yarım 939 963 7,13  
Çeyrek 471 481 3,56  
Gümüş.Ons 18,06 18,11 0,06  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,02  
B. Petrol 65,58 65,58 0,73  
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