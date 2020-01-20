***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.01.2020 09:09
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 17.01.2020 tarihli BIAS-2-396 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri'' başlıklı 8. Maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813484
BIST
10:08122.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 961,98
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.470
En Düşük
121.879
10:085,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,9001
En Düşük
5,8870
10:086,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5300
|
6,5523
En Düşük
6,5259
10:08296,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,19
|Açılış
|: 296,03
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,25
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,72
|27.507.471
|% 16,26
|
|GEDIK
|9,16
|3.263.047
|% 12,67
|
|RYSAS
|8,19
|4.818.847
|% 10,98
|
|ORMA
|4,40
|13.279
|% 10,00
|
|UFUK
|3,58
|198.436
|% 9,82
|
|MZHLD
|12,80
|495.629
|% -9,99
|
|ALYAG
|0,55
|191.333
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|23.150
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,45
|7.632.557
|% -9,69
|
|BMELK
|1,56
|97.620
|% -8,77
|
|THYAO
|15,13
|94.563.314
|% 0,67
|
|KRDMD
|3,02
|46.961.942
|% 1,00
|
|ISFIN
|4,01
|42.776.504
|% 2,04
|
|ISGYO
|1,90
|40.991.802
|% 2,15
|
|AVOD
|2,23
|29.604.849
|% 5,69
|
|ISGYO
|1,90
|40.991.802
|% 2,15
|
|ALBRK
|1,73
|28.377.632
|% 1,17
|
|KRDMD
|3,02
|46.961.942
|% 1,00
|
|AVOD
|2,23
|29.604.849
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,16
|15.199.755
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6423
|7,6806
|% 0,01
|
|Frank
|6,0664
|6,1029
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5670
|1,5748
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|3,97
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.958
|1.973
|-7,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,73
|
|Yarım
|939
|963
|7,13
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,11
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,58
|65,58
|0,73
|