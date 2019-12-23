***BMELK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
23.12.2019 10:22
***BMELK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsamız tarafından daha önce 05/04/2017 ve 11/10/2018 tarihlerinde, Kotasyon Yönergesinin 35/1-d maddesi kapsamında uyarılan payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 18/12/2019 tarihinde KAP'ta yaptığı özel durum açıklaması dikkate alınarak, finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede vadesi geçmiş finansal borcu olması nedeniyle Şirket paylarının söz konusu madde kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, Kotasyon Yönergesi'nin 35/3 maddesi kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 23/12/2019 tarihinde kapatılmasına ve 24/12/2019 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında tekrar açılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804715
BIST
12:29111.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 550,01
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.755
En Düşük
111.266
12:295,9373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:296,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:29283,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,02
|Açılış
|: 283,26
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,83
|80.286.432
|% 13,90
|
|FMIZP
|43,48
|15.205.118
|% 11,49
|
|QNBFL
|81,60
|2.542.285
|% 11,17
|
|IZMDC
|6,93
|34.466.058
|% 10,70
|
|KARSN
|1,75
|229.441.464
|% 9,37
|
|EUKYO
|1,58
|1.499.564
|% -10,23
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|MTRYO
|6,60
|191.468
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ISGSY
|3,68
|14.530.136
|% -3,92
|
|IPEKE
|8,37
|252.296.114
|% 0,00
|
|VESTL
|14,28
|244.518.131
|% 6,97
|
|KOZAA
|10,29
|240.680.076
|% 1,58
|
|KARSN
|1,75
|229.441.464
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,44
|194.190.911
|% 6,67
|
|KARSN
|1,75
|229.441.464
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,44
|194.190.911
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,00
|103.063.354
|% 3,09
|
|EKGYO
|1,43
|137.192.514
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,54
|125.803.838
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7022
|7,7408
|% -0,00
|
|Frank
|6,0261
|6,0624
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5774
|1,5853
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|6,67
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|4,68
|
|Yarım
|903
|926
|2,26
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,12
|66,12
|-0,02
|