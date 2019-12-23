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***BMELK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

23.12.2019 10:22
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***BMELK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Borsamız tarafından daha önce 05/04/2017 ve 11/10/2018 tarihlerinde, Kotasyon Yönergesinin 35/1-d maddesi kapsamında uyarılan payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 18/12/2019 tarihinde KAP'ta yaptığı özel durum açıklaması dikkate alınarak, finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede vadesi geçmiş finansal borcu olması nedeniyle Şirket paylarının söz konusu madde kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, Kotasyon Yönergesi'nin 35/3 maddesi kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 23/12/2019 tarihinde kapatılmasına ve 24/12/2019 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında tekrar açılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804715


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FMIZP 43,48 15.205.118 % 11,49  
QNBFL 81,60 2.542.285 % 11,17  
IZMDC 6,93 34.466.058 % 10,70  
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Sterlin 7,7022 7,7408 % -0,00  
Frank 6,0261 6,0624 % -0,01  
Riyal 1,5774 1,5853 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.484 1.485 6,67  
Altın Gr. 283 283 1,05  
Cumhuriyet 1.882 1.895 5,00  
Tam 1.868 1.915 4,68  
Yarım 903 926 2,26  
Çeyrek 453 463 1,14  
Gümüş.Ons 17,36 17,39 0,20  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 0,04  
B. Petrol 66,12 66,12 -0,02  
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