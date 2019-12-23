***BMELK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BMELK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BMELK]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBomonti Elektrik payları, 24/12/2019 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBOMONTI ELEKTRIK XUTUM 24/12/2019BOMONTI ELEKTRIK XTUMY 24/12/2019BOMONTI ELEKTRIK XPGIP 24/12/2019BOMONTI ELEKTRIK XUHIZ 24/12/2019BOMONTI ELEKTRIK XELKT 24/12/2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804829BIST