***BMELK* *LIDFA* *DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
14.10.2019 18:10
***BMELK******LIDFA******DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [BMELK, DAGHL, LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (BMELK), Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL), Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 15/10/2019 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "açığa satış ve kredili işlem yasağı", "brüt takas" ve "internetten emir iletilmesinin kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı MKK Sicil Numarası
Burak SÖZÜBİR 44016141
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/01/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793105
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