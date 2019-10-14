***BMELK* *LIDFA* *DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BMELK******LIDFA******DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BMELK, DAGHL, LIDFA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (BMELK), Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL), Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 15/10/2019 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "açığa satış ve kredili işlem yasağı", "brüt takas" ve "internetten emir iletilmesinin kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve Soyadı MKK Sicil NumarasıBurak SÖZÜBİR 44016141Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/01/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793105BIST