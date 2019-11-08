***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 281.580.175 949.146.935 75.096.063 473.500.496Satışların Maliyeti18 -274.368.576 -939.612.812 -71.792.015 -469.360.901TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.211.599 9.534.123 3.304.048 4.139.595BRÜT KAR (ZARAR)7.211.599 9.534.123 3.304.048 4.139.595Genel Yönetim Giderleri19 -8.537.604 -7.581.037 -2.795.907 -2.691.943Pazarlama Giderleri19 -1.446.897 -1.534.449 -524.097 -511.799Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 326.910 286.013 81.682 149.340Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -979.620 -162.768ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.425.612 704.650 -97.042 1.085.193Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 0 94.431 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.425.612 799.081 -97.042 1.085.193Finansman Gelirleri22 10.947.119 11.497.775 2.862.999 5.811.249Finansman Giderleri22 -491.703 -2.641.081 169.130 -592.542SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.029.804 9.655.775 2.935.087 6.303.900Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.656.087 -2.456.685 -702.690 -1.530.792Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.678.398 -2.626.623 -717.917 -1.514.154Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 22.311 169.938 15.227 -16.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.373.717 7.199.090 2.232.397 4.773.108DÖNEM KARI (ZARARI)5.373.717 7.199.090 2.232.397 4.773.108Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.373.717 7.199.090 2.232.397 4.773.108Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.924.620 7.529.545Dönem Karı (Zararı)5.373.717 7.199.090Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.959.502 2.524.400Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,19 174.141 149.440Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-15.343 -125.694Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15,19 144.617 138.400Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.656.087 2.456.685Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler9,10,21 0 -94.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.981.092 -1.109.804Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 7.958.224 -494.567Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.854.067 4.125.044Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,7,8,12 2.441.380 -383.592Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 2.647.350 -4.106.556Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,12 788.205 -250.133Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.314.311 8.613.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -124.581 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -3.265.110 -1.084.141YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-327.478 46.647Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 0 94.825Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -327.478 -48.178FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.597.142 7.576.192NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.597.142 7.576.192DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 21.171.067 14.286.298DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.768.209 21.862.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 70.456.285 47.080.841Finansal Yatırımlar5 8.752.921 16.711.145Ticari Alacaklar6 2.944.810 1.090.743İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 10 17.720İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.944.800 1.073.023Diğer Alacaklar7 155.740 619.727İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 490 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 155.250 619.727Peşin Ödenmiş Giderler8 313.913 190.210Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 25.626 8.187ARA TOPLAM82.649.295 65.700.853TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR82.649.295 65.700.853DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 186.711 186.711Diğer Alacaklar7 4.456.198 6.574.733İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.456.198 6.574.733Maddi Duran Varlıklar9 317.619 145.633Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 178.674 197.322Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 178.674 197.322Ertelenmiş Vergi Varlığı24 296.654 263.022TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.435.856 7.367.421TOPLAM VARLIKLAR88.085.151 73.068.274KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 35.229.586 24.803.934İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 130.631 262.446İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 35.098.955 24.541.488Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 420.592 369.255Diğer Borçlar7 66.824 82.727İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 66.824 82.727Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 313.373 369.666Kısa Vadeli Karşılıklar15 151.155 162.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 137.084 152.426Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 14.071 10.252Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 646.073 1.427.540ARA TOPLAM36.827.603 27.215.800TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.827.603 27.215.800UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar15 1.234.695 1.163.201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.234.695 1.163.201TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.234.695 1.163.201TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.062.298 28.379.001ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.022.853 44.689.273Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-550.313 -510.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-550.313 -510.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-550.313 -510.176Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.043.022 1.043.022Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 19.156.427 10.737.621Net Dönem Karı veya Zararı5.373.717 8.418.806TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.022.853 44.689.273TOPLAM KAYNAKLAR88.085.151 73.068.274Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -230.977 1.043.022 5.622.756 -5.114.865 36.549.666 36.549.666Transferler16 5.114.865 -5.114.865Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -229.527 7.199.090 6.969.563 6.969.563Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -460.504 1.043.022 10.737.621 7.199.090 43.519.229 43.519.229Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -510.176 1.043.022 10.737.621 8.418.806 44.689.273 44.689.273Transferler16 8.418.806 -8.418.806Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -40.137 5.373.717 5.333.580 5.333.580Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -550.313 1.043.022 19.156.427 5.373.717 50.022.853 50.022.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.373.717 7.199.090 2.232.397 4.773.108DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-40.137 -229.527 11.513 -37.103Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.458 -294.265 14.760 -47.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.321 64.738 -3.247 10.465Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11.321 64.738 -3.247 10.465Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-40.137 -229.527 11.513 -37.103TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.333.580 6.969.563 2.243.910 4.736.005Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.333.580 6.969.563 2.243.910 4.736.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797755BIST