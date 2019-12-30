***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2019 16:33
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/09/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Danışmanlığını yaptığımız Katılım Bankaları'nın sponsorluğundaki, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Katılım Endeksleri 2019 2. Çeyrek dönemsel gözden geçirme çalışması sonucu,
Katılım 30 Endeksi'nden EREGL, ULUSE, EGGUB, FLAP, ORGE, EGSER ve KRONT çıkmakta endekse YATAS, TATGD, POLHO, KERVT, VESBE, PAGYO ve SMART girmektedir.
Katılım 50 Endeksi'nden EREGL, EGGUB, FLAP, SANEL, CUSAN, YKGYO, DESPC, UNYEC, ERSU ve ACSEL çıkmakta endekse YATAS, TATGD, POLHO, KERVT, VESBE, PAGYO, YKSLN, SANKO, RTALB ve KUTPO girmektedir.
Endekslerin yeni hali 1 Ocak 2020 itibarı ile geçerli olacaktır. Endeksler ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.katilimendeksi.org adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805829
BIST