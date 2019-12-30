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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.12.2019 17:49
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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

  Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi , Bizim Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin  tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün  halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle TTK'nın 155 inci  ve 156 ncı maddeleri uyarınca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine  karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu şirketlerin birleştirilmesini  29.11.2019 tarih ve 32992422-205.01.01-E.14991 sayılı yazısı ile olumlu  karşılamıştır.
Söz konusu birleşme T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğün'de 23.12.2019 tarihinde Tescil edildiği ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805875


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IHGZT 5,68 9.072.715 % 19,83  
BURVA 9,38 2.471.387 % 14,95  
INFO 8,03 182.561 % 14,88  
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Frank 6,1141 6,1509 % 0,41  
Riyal 1,5794 1,5873 % -0,25  
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Altın Ons 1.515 1.515 4,35  
Altın Gr. 290 290 0,12  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 0,19  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 66,69 66,69 -0,18  
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