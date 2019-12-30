***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBizim Menkul Değerler Anonim Şirketi , Bizim Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle TTK'nın 155 inci ve 156 ncı maddeleri uyarınca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu şirketlerin birleştirilmesini 29.11.2019 tarih ve 32992422-205.01.01-E.14991 sayılı yazısı ile olumlu karşılamıştır.Söz konusu birleşme T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğün'de 23.12.2019 tarihinde Tescil edildiği ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805875BIST