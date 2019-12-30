***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2019 17:49
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi , Bizim Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle TTK'nın 155 inci ve 156 ncı maddeleri uyarınca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu şirketlerin birleştirilmesini 29.11.2019 tarih ve 32992422-205.01.01-E.14991 sayılı yazısı ile olumlu karşılamıştır.
Söz konusu birleşme T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğün'de 23.12.2019 tarihinde Tescil edildiği ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805875
BIST
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.070,36
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
18:055,9438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9375
18:056,6690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6735
En Düşük
6,6472
18:05289,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,10
|Açılış
|: 289,53
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|71.312
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.270.594.709
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|936.308.125
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|333.883.738
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7723
|7,8113
|% 0,07
|
|Frank
|6,1141
|6,1509
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5794
|1,5873
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,35
|
|Altın Gr.
|290
|290
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,69
|66,69
|-0,18
|
Seans Raporu
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Yüzde 4.06 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 876, 933 adet işlem