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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.12.2019 16:49
GÜNCEL HABERLER


Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALPASLAN BAKİ ERTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ALİ AKBEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MUHAMMED EMİN SARIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim kurulu Başkan Vekili
ALPASLAN BAKİ ERTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi - CEO
MEHMET ALİ AKBEN Yönetim Kurulu Üyesi
MUHAMMED EMİN SARIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA SELÇUK Genel Müdür
AHMET COŞKUNER Yönetmen




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804595


BIST




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110.859
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IPEKE 8,33 712.535.373 % 19,00  
MTRYO 7,01 10.747.691 % 14,92  
AYCES 9,48 4.628.692 % 14,91  
ESCOM 1,39 6.421.063 % 13,01  
GOODY 3,98 165.952.258 % 10,56  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7208 7,7596 % 0,12  
Frank 6,0275 6,0638 % -0,43  
Riyal 1,5782 1,5861 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.480 1.480 0,28  
Altın Gr. 282 283 -0,21  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,20 17,22 0,13  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,03  
B. Petrol 66,27 66,27 -0,27  
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