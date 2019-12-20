***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.12.2019 16:49
Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALPASLAN BAKİ ERTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ALİ AKBEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MUHAMMED EMİN SARIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim kurulu Başkan Vekili
ALPASLAN BAKİ ERTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi - CEO
MEHMET ALİ AKBEN Yönetim Kurulu Üyesi
MUHAMMED EMİN SARIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA SELÇUK Genel Müdür
AHMET COŞKUNER Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804595
BIST
17:34111.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 638,09
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:345,9382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:346,5860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0281
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:34282,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,21
|Açılış
|: 282,51
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,33
|712.535.373
|% 19,00
|
|MTRYO
|7,01
|10.747.691
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.692
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,39
|6.421.063
|% 13,01
|
|GOODY
|3,98
|165.952.258
|% 10,56
|
|GLBMD
|1,61
|18.595.088
|% -14,81
|
|EUKYO
|1,76
|7.862.985
|% -14,56
|
|FLAP
|4,41
|64.599.467
|% -13,02
|
|EUYO
|1,19
|10.645.069
|% -12,50
|
|ETYAT
|1,28
|18.585.229
|% -11,72
|
|KOZAA
|10,26
|1.157.803.468
|% 8,69
|
|THYAO
|13,73
|912.640.796
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,33
|712.535.373
|% 19,00
|
|SISE
|5,25
|400.521.491
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,00
|376.710.730
|% 3,08
|
|IHLGM
|0,97
|184.958.822
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,71
|272.841.959
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,44
|176.004.406
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,26
|1.157.803.468
|% 8,69
|
|KRDMD
|2,55
|256.094.079
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7208
|7,7596
|% 0,12
|
|Frank
|6,0275
|6,0638
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5782
|1,5861
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.480
|0,28
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,27
|
Seans Raporu
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17:49DMSAS
Yüzde 6.06 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 032, 568 adet işlem
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17:47ITTFH
Yüzde 6.14 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 426, 543 adet işlem
-
17:45BRMEN
Yüzde 4.55 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 653, 224 adet işlem
-
17:43KRTEK
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 233, 665 adet işlem
-
17:42OZKGY
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 652 adet işlem