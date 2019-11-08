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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.11.2019 18:45
GÜNCEL HABERLER

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/11/2018
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2019
Karar Sayısı
023
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Bizim Menkul Değerler A.Ş. 2019 / 3.Çeyrek Sorumluluk Beyanı
BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
    KARAR TARİHİ
    :
    08.11.2019

    KARAR NO
    :
    2019 – 023

    KARAR KONUSU
    :
    Finansal Raporlara İlişkin Sorumluluk Beyanı Hakkında.

    TOPLANTI TARİHİ
    :
    08.11.2019

    BAŞKANIN ADI VE SOYADI
    :
    İsmail GÜLER

    BAŞKAN VEKİLİ
    :
    Enis Güçlü ŞİRİN

    YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
    :
    Alpaslan Baki ERTEKİN, Mehmet Ali AKBEN,

    Muhammed Emin SARIOĞLU.İhsan Şafak BALTA

 
KARARIN METNİ
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)  01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği,
 
b)  Şirketimize ait görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.
 
          İsmail GÜLER
    Enis Güçlü ŞİRİN
    Alpaslan Baki ERTEKİN
 

    Başkan
    Başkan Vekili
    Üye




    Mehmet Ali AKBEN
    Muhammed Emin SARIOĞLU
    İhsan Şafak BALTA

    Üye
    Üye
    Üye


     
     
     
     

     
     
     
     
     
 

       
 
     
     
     
     
 

     
     
     
     
     
 

     
     
     
     
     
 

     
     
     
     
     
 

     
     
     
     
     
 

     
     
     
     
     
 

     
     
     
     
 

     
     
     
     
 

     
     
     
     
 

     
     
     
     
 

     
     
     
     
     
 

     
     
     
     
 


                            
 




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Tam 1.787 1.832 -24,12  
Yarım 864 886 -11,66  
Çeyrek 433 443 -5,84  
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Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,04  
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