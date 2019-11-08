***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.11.2019 18:45
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/11/2018
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2019
Karar Sayısı
023
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bizim Menkul Değerler A.Ş. 2019 / 3.Çeyrek Sorumluluk Beyanı
BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARİHİ
:
08.11.2019
KARAR NO
:
2019 – 023
KARAR KONUSU
:
Finansal Raporlara İlişkin Sorumluluk Beyanı Hakkında.
TOPLANTI TARİHİ
:
08.11.2019
BAŞKANIN ADI VE SOYADI
:
İsmail GÜLER
BAŞKAN VEKİLİ
:
Enis Güçlü ŞİRİN
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
:
Alpaslan Baki ERTEKİN, Mehmet Ali AKBEN,
Muhammed Emin SARIOĞLU.İhsan Şafak BALTA
KARARIN METNİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği,
b) Şirketimize ait görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.
İsmail GÜLER
Enis Güçlü ŞİRİN
Alpaslan Baki ERTEKİN
Başkan
Başkan Vekili
Üye
Mehmet Ali AKBEN
Muhammed Emin SARIOĞLU
İhsan Şafak BALTA
Üye
Üye
Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797761
BIST