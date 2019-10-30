***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/08/2019AçıklamalarBizim Portföy Yönetimi A.Ş. 2019 / 3. Dönem Konsolide olmayan Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795583BIST