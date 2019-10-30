***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 49.922 63.642 14.080 20.673TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.922 63.642 14.080 20.673BRÜT KAR (ZARAR)49.922 63.642 14.080 20.673Genel Yönetim Giderleri16 -931.925 erleri16 -22.586 -43.962 -4.477 -16.387Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 16.520 11.540 6.158 3.806Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -52.511 0 -2.100 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-940.580 -743.308 -288.847 -245.159Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 90.844 122.460 0 -81.480Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -65.885 -642.697 0 -204.087FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-915.621 -1.263.545 -288.847 -530.726Finansman Gelirleri19 494.698 87.208 159.174 87.208SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-420.923 -1.176.337 -129.673 -443.518Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 -3.270 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 0 -3.270 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-420.923 -1.179.607 -129.673 -443.518DÖNEM KARI (ZARARI)-420.923 -1.179.607 -129.673 -443.518Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-420.923 -1.179.607 -129.673 -443.518Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI801.372 -4.358Dönem Karı (Zararı)-420.923 -1.179.607Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.409 15.980Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.158 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 13.567 12.710Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 0 3.270İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.210.886 1.159.269Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 1.199.415 1.212.248Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 0 -19.603Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,8,9 1.001.889 -524.779Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 464 2.858Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,11,12 -990.882 488.545Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları801.372 -4.358YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)801.372 -4.358NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)801.372 -4.358DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.272.803 5.424DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.074.175 1.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.074.175 2.272.803Finansal Yatırımlar5 0 1.199.415Diğer Alacaklar7 100.001 95.174İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 100.001 95.174Peşin Ödenmiş Giderler8 27.371 11.139Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 25.626 8.187ARA TOPLAM3.227.173 3.586.718Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.227.173 3.586.718DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 0 1.040.387İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 1.040.387TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 1.040.387TOPLAM VARLIKLAR3.227.173 4.627.105KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 16.379 15.915İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 16.379 15.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 33.421 29.135Diğer Borçlar7 0 1.000.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 0 1.000.000Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.728 2.900Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 742 2.900Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 3.986 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 11.639 10.793ARA TOPLAM66.167 1.058.743Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.167 1.058.743UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 41.944 28.377Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 41.944 28.377TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.944 28.377TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER108.111 1.087.120ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.119.062 3.539.985Ödenmiş Sermaye13 7.250.000 7.250.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -3.710.015 -1.930.685Net Dönem Karı veya Zararı-420.923 -1.779.330TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.119.062 3.539.985TOPLAM KAYNAKLAR3.227.173 4.627.105Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -1.141.555 -789.130 3.069.315 3.069.315Transferler-789.130 789.130Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -1.179.607 -1.179.607Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.930.685 -1.179.607 1.889.708 1.889.708Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.250.000 -1.930.685 -1.779.330 3.539.985 3.539.985Transferler14 -1.779.330 -1.779.330Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -420.923 -420.923Dönem Sonu Bakiyeler7.250.000 -3.710.015 -420.923 3.119.062 3.119.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-420.923 -1.179.607 -129.673 -443.518DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-420.923 -1.179.607 -129.673 -443.518Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-420.923 -1.179.607 -129.673 -443.518http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795324BIST