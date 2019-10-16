***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)









***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )TürkçeFinansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKBildirim İçeriğiAçıklamalar01 OCAK - 16 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793544BIST