***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
16.10.2019 18:37
***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
01 OCAK - 16 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793576
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