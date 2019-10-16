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***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)

16.10.2019 18:37
GÜNCEL HABERLER

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )

Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)

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Açıklamalar

01 OCAK - 16 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793576


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