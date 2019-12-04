***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.12.2019 18:11
***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında paylarına sahip bulunan Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ne devretmek suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156 ncı maddeleri kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşmesine izin verilmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
Saygılarımızla,
Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801839
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7591
En Düşük
5,7336
18:056,3702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,26
|Açılış
|: 272,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|142.800
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.631.105
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.728
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.962.766
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.088.368
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|419.675.154
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|378.226.087
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|ZOREN
|1,47
|155.107.492
|% 4,26
|
|TSKB
|1,09
|111.598.232
|% 2,83
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5057
|7,5434
|% 0,84
|
|Frank
|5,7881
|5,8230
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-2,54
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|2,45
|