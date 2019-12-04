***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında paylarına sahip bulunan Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ne devretmek suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156 ncı maddeleri kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşmesine izin verilmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.Saygılarımızla,Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801839BIST