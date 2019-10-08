BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2019 15:26
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Raporu 3.Çeyrek
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 15.969,29 % 0,0052 % 0,0123 % 237,6144
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791435
BIST
17:01102.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -975,13
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:015,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:016,3703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0299
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:01280,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 280,93
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88