BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2020 17:03
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Raporu 4.Çeyrek
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 146.393,89 % 0,0019 % 0,0318 % 1.662,51
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812113
BIST
17:59120.316
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.651,96
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
17:595,8728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0041
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
17:596,5351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
17:59292,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,07
|Açılış
|: 292,80
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.060.572
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.867.844
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.486.560
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.582.378
|% 19,86
|
|AYEN
|4,36
|149.928.074
|% 19,78
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.755.861
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,43
|151.616.981
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.260.273
|% -4,33
|
|THYAO
|14,81
|2.386.381.890
|% 2,85
|
|PETKM
|4,08
|1.464.611.570
|% 4,35
|
|HALKB
|6,62
|676.858.321
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|648.682.582
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|515.555.548
|% 0,79
|
|PETKM
|4,08
|1.464.611.570
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,57
|478.752.864
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,96
|648.682.582
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,72
|316.565.179
|% 1,18
|
|THYAO
|14,81
|2.386.381.890
|% 2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6057
|7,6439
|% -0,58
|
|Frank
|6,0189
|6,0551
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5600
|1,5678
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,17
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|-0,48
|
Seans Raporu
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