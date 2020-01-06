BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri55.558,58 % 0,01208Tescil ve İlan Giderleri3.186,67 % 0,00069Sigorta GiderleriNoter Ücretleri283,52 % 0,00006Bağımsız Denetim Ücreti19.340,59 % 0,00421Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri56.961,71 % 0,01239Fon Yönetim Ücreti8.668.466,72 % 1,88528Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu16.470,95 % 0,00358Gecelik Ters Repo Komisyonu107.937,9 % 0,02348Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu21.985,04 % 0,00478Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar30.245,08 % 0,00658Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.192,63 % 0,00222TOPLAM GİDERLER8.990.629,39 % 1,95535DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ459.796.534,07http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807706BIST