BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.458,65 % 0,01206Tescil ve İlan Giderleri6.906,15 % 0,00451Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.304,64 % 0,00085Bağımsız Denetim Ücreti7.147,96 % 0,00467Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri41.416,72 % 0,02706Fon Yönetim Ücreti1.569.585,67 % 1,02534Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu2.798,81 % 0,00183Gecelik Ters Repo Komisyonu135.029,49 % 0,08821Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu10.214,73 % 0,00667Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar24.109,25 % 0,01575Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.900,53 % 0,00581TOPLAM GİDERLER1.825.872,6 % 1,192764DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ153.079.059,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807709BIST