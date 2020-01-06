BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri17.039,78 % 0,01233Tescil ve İlan Giderleri4.895,3 % 0,00354Sigorta GiderleriNoter Ücretleri3.502,56 % 0,00253Bağımsız Denetim Ücreti6.985,6 % 0,00505Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri30.197,87 % 0,02185Fon Yönetim Ücreti2.554.886,72 % 1,8484Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu21.686,96 % 0,01569Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.411,04 % 0,00174Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar2.988,31 % 0,00216Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler9.073,06 % 0,00656TOPLAM GİDERLER2.653.667,2 % 1,919861DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ138.221.826,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807712BIST