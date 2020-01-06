BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri38.812,46 % 0,01243Tescil ve İlan Giderleri3.186,67 % 0,00102Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.211,5 % 0,00039Bağımsız Denetim Ücreti14.523,12 % 0,00465Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri66.821,4 % 0,02139Fon Yönetim Ücreti6.860.449,96 % 2,19633Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.812,9 % 0,00058Gecelik Ters Repo Komisyonu111.261,57 % 0,03562Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu54.096,42 % 0,01732Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar57.675,18 % 0,01846Türev Araçlar Komisyonu31.729,1 % 0,01016Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.980,53 % 0,00512TOPLAM GİDERLER7.257.560,81 % 2,323462DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ312.359.846,41http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807714BIST