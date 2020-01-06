BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2020 13:24
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
38.812,46 % 0,01243
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,67 % 0,00102
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.211,5 % 0,00039
Bağımsız Denetim Ücreti
14.523,12 % 0,00465
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
66.821,4 % 0,02139
Fon Yönetim Ücreti
6.860.449,96 % 2,19633
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
1.812,9 % 0,00058
Gecelik Ters Repo Komisyonu
111.261,57 % 0,03562
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
54.096,42 % 0,01732
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
57.675,18 % 0,01846
Türev Araçlar Komisyonu
31.729,1 % 0,01016
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
15.980,53 % 0,00512
TOPLAM GİDERLER
7.257.560,81 % 2,323462
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
312.359.846,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807714
BIST
15:24111.746
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -1.937,88
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.595
15:245,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
15:246,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
15:24302,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 5,41
|Açılış
|: 302,99
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|5,78
|9.263.243
|% 13,56
|
|DAGHL
|2,47
|9.143.889
|% 12,79
|
|ALGYO
|93,10
|134.454.337
|% 9,66
|
|BALAT
|1,63
|924.694
|% 9,40
|
|SONME
|5,23
|19.044.360
|% 7,39
|
|ISBTR
|28.129,90
|294.349
|% -12,78
|
|CRDFA
|2,70
|212.436
|% -11,18
|
|YONGA
|8,15
|65.413
|% -9,44
|
|VKING
|2,15
|4.520.116
|% -8,90
|
|EMNIS
|1,54
|9.109
|% -8,88
|
|THYAO
|13,76
|1.073.994.139
|% -3,51
|
|ASELS
|22,08
|807.371.316
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,28
|417.818.984
|% 4,39
|
|PETKM
|3,68
|332.216.692
|% -2,90
|
|KOZAA
|10,84
|320.726.115
|% 2,55
|
|ISGYO
|1,81
|286.458.225
|% 2,84
|
|ALBRK
|1,54
|177.447.872
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,63
|288.369.030
|% -2,23
|
|PETKM
|3,68
|332.216.692
|% -2,90
|
|IHLAS
|0,81
|71.182.080
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8378
|7,8771
|% 0,65
|
|Frank
|6,1400
|6,1769
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5883
|1,5962
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|27,48
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|33,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|32,97
|
|Yarım
|967
|992
|15,95
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,08
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,90
|