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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.01.2020 13:29
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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
870,74 % 0,0124
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,67 % 0,04538
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
1.345,39 % 0,01916
Bağımsız Denetim Ücreti
3.841,13 % 0,0547
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
9.221,1 % 0,13132
Fon Yönetim Ücreti
70.674,19 % 1,0065
Hisse Senedi Komisyonu
3.118,31 % 0,04441
Tahvil Bono Komisyonu
93,86 % 0,00134
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.630,38 % 0,02322
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.932,1 % 0,02752
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.535 % 0,02186
Türev Araçlar Komisyonu
3.960,44 % 0,0564
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
3.513,39 % 0,05004
TOPLAM GİDERLER
104.922,7 % 1,494247
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.021.775,94



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807716


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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DAGHL 2,43 8.457.740 % 10,96  
ALGYO 93,15 134.345.066 % 9,72  
BALAT 1,63 924.694 % 9,40  
SONME 5,24 19.025.017 % 7,60  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8366 7,8759 % 0,63  
Frank 6,1391 6,1761 % 0,30  
Riyal 1,5881 1,5961 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.577 27,48  
Altın Gr. 303 303 5,45  
Cumhuriyet 2.011 2.041 33,00  
Tam 2.001 2.051 32,97  
Yarım 967 992 15,95  
Çeyrek 485 496 7,97  
Gümüş.Ons 18,39 18,42 0,38  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,08  
B. Petrol 69,50 69,50 0,90  
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