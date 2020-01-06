BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri870,74 % 0,0124Tescil ve İlan Giderleri3.186,67 % 0,04538Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.345,39 % 0,01916Bağımsız Denetim Ücreti3.841,13 % 0,0547Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri9.221,1 % 0,13132Fon Yönetim Ücreti70.674,19 % 1,0065Hisse Senedi Komisyonu3.118,31 % 0,04441Tahvil Bono Komisyonu93,86 % 0,00134Gecelik Ters Repo Komisyonu1.630,38 % 0,02322Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.932,1 % 0,02752Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.535 % 0,02186Türev Araçlar Komisyonu3.960,44 % 0,0564Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler3.513,39 % 0,05004TOPLAM GİDERLER104.922,7 % 1,494247DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.021.775,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807716BIST