BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2020 13:29
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
870,74 % 0,0124
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,67 % 0,04538
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.345,39 % 0,01916
Bağımsız Denetim Ücreti
3.841,13 % 0,0547
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
9.221,1 % 0,13132
Fon Yönetim Ücreti
70.674,19 % 1,0065
Hisse Senedi Komisyonu
3.118,31 % 0,04441
Tahvil Bono Komisyonu
93,86 % 0,00134
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.630,38 % 0,02322
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.932,1 % 0,02752
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.535 % 0,02186
Türev Araçlar Komisyonu
3.960,44 % 0,0564
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
3.513,39 % 0,05004
TOPLAM GİDERLER
104.922,7 % 1,494247
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.021.775,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807716
BIST
15:23111.660
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -2.023,62
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.595
15:235,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
15:236,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6985
En Düşük
6,6574
15:23302,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 5,41
|Açılış
|: 302,99
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|5,76
|9.255.738
|% 13,16
|
|DAGHL
|2,43
|8.457.740
|% 10,96
|
|ALGYO
|93,15
|134.345.066
|% 9,72
|
|BALAT
|1,63
|924.694
|% 9,40
|
|SONME
|5,24
|19.025.017
|% 7,60
|
|ISBTR
|28.129,90
|294.349
|% -12,78
|
|CRDFA
|2,70
|211.942
|% -11,18
|
|YONGA
|8,15
|65.413
|% -9,44
|
|EMNIS
|1,54
|9.109
|% -8,88
|
|VKING
|2,16
|4.492.928
|% -8,47
|
|THYAO
|13,79
|1.066.454.516
|% -3,30
|
|ASELS
|22,08
|806.400.068
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,28
|417.413.080
|% 4,39
|
|PETKM
|3,67
|332.073.128
|% -3,17
|
|KOZAA
|10,85
|320.507.578
|% 2,65
|
|ISGYO
|1,81
|285.151.972
|% 2,84
|
|ALBRK
|1,54
|177.347.918
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,63
|288.321.680
|% -2,23
|
|PETKM
|3,67
|332.073.128
|% -3,17
|
|IHLAS
|0,81
|71.175.523
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8366
|7,8759
|% 0,63
|
|Frank
|6,1391
|6,1761
|% 0,30
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|27,48
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|33,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|32,97
|
|Yarım
|967
|992
|15,95
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,08
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,90
|