BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri17.545,4 % 0,01234Tescil ve İlan Giderleri4.895,3 % 0,00344Sigorta GiderleriNoter Ücretleri3.734,12 % 0,00263Bağımsız Denetim Ücreti6.156,67 % 0,00433Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri15.769,19 % 0,01109Fon Yönetim Ücreti2.965.147,62 % 2,08621Hisse Senedi Komisyonu120.677,11 % 0,08491Tahvil Bono Komisyonu59,77 % 0,00004Gecelik Ters Repo Komisyonu26.056,97 % 0,01833Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu4.316,85 % 0,00304Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.443,82 % 0,00102Türev Araçlar Komisyonu12.442,81 % 0,00875Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.033,33 % 0,00706TOPLAM GİDERLER3.188.278,96 % 2,243205DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ142.130.545,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807718BIST