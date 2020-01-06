BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.274,34 % 0,01207Tescil ve İlan Giderleri7.439,7 % 0,00492Sigorta GiderleriNoter Ücretleri283,52 % 0,00019Bağımsız Denetim Ücreti6.756,36 % 0,00446Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri25.039,02 % 0,01654Fon Yönetim Ücreti3.157.340,9 % 2,0862Hisse Senedi Komisyonu27.331,06 % 0,01806Tahvil Bono Komisyonu3.223,34 % 0,00213Gecelik Ters Repo Komisyonu37.951,11 % 0,02508Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu14.415,3 % 0,00952Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar18.788,13 % 0,01241Türev Araçlar Komisyonu88.543,4 % 0,0585Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.132,12 % 0,00537TOPLAM GİDERLER3.413.518,3 % 2,25547DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ151.343.997,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807724BIST