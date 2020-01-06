BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri46.401,29 % 0,01256Tescil ve İlan Giderleri4.895,3 % 0,00133Sigorta GiderleriNoter Ücretleri2.365,44 % 0,00064Bağımsız Denetim Ücreti16.756,29 % 0,00454Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri55.249,73 % 0,01496Fon Yönetim Ücreti6.825.901,07 % 1,84831Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu70.248,15 % 0,01902Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu8.541,29 % 0,00231Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar14.178,43 % 0,00384Türev Araçlar Komisyonu3.665,86 % 0,00099Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.369,77 % 0,00281TOPLAM GİDERLER7.058.572,62 % 1,91131DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ369.305.571,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807728BIST