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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.01.2020 13:43
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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
46.401,29 % 0,01256
Tescil ve İlan Giderleri
4.895,3 % 0,00133
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
2.365,44 % 0,00064
Bağımsız Denetim Ücreti
16.756,29 % 0,00454
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
55.249,73 % 0,01496
Fon Yönetim Ücreti
6.825.901,07 % 1,84831
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu
70.248,15 % 0,01902
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.541,29 % 0,00231
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.178,43 % 0,00384
Türev Araçlar Komisyonu
3.665,86 % 0,00099
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
10.369,77 % 0,00281
TOPLAM GİDERLER
7.058.572,62 % 1,91131
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
369.305.571,75



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807728


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ALGYO 93,10 134.454.337 % 9,66  
BALAT 1,63 924.694 % 9,40  
SONME 5,23 19.044.360 % 7,39  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8378 7,8771 % 0,65  
Frank 6,1400 6,1769 % 0,32  
Riyal 1,5883 1,5962 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.577 27,48  
Altın Gr. 303 303 5,45  
Cumhuriyet 2.011 2.041 33,00  
Tam 2.001 2.051 32,97  
Yarım 967 992 15,95  
Çeyrek 485 496 7,97  
Gümüş.Ons 18,39 18,42 0,38  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,08  
B. Petrol 69,50 69,50 0,90  
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