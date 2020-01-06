BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri240,98 % 0,01106Tescil ve İlan Giderleri3.827,74 % 0,1757Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.208,91 % 0,05549Bağımsız Denetim Ücreti3.775,24 % 0,17329Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri291,05 % 0,01336Fon Yönetim Ücreti19.683,49 % 0,9035Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu428,62 % 0,01967Gecelik Ters Repo Komisyonu5.413,19 % 0,24847Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu36,74 % 0,00169Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar7,46 % 0,00034Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.931,78 % 0,13457TOPLAM GİDERLER37.845,2 % 1,737143DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.178.588,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807735BIST