BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.717,36 % 0,0121Tescil ve İlan Giderleri3.186,67 % 0,00397Sigorta GiderleriNoter Ücretleri283,52 % 0,00035Bağımsız Denetim Ücreti4.206,39 % 0,00524Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri9.732,52 % 0,01212Fon Yönetim Ücreti808.056,03 % 1,0065Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.619,89 % 0,00202Gecelik Ters Repo Komisyonu14.670,6 % 0,01827Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu4.952,65 % 0,00617Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar5.913,76 % 0,00737Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.466,83 % 0,0093TOPLAM GİDERLER869.806,22 % 1,083416DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ80.283.706,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807739BIST