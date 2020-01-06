BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.895,3 % 0,00144Sigorta GiderleriNoter Ücretleri3.835,67 % 0,00112Bağımsız Denetim Ücreti14.079,25 % 0,00413Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri40.378,97 % 0,01184Fon Yönetim Ücreti1.236.159,27 % 0,3624Hisse Senedi Komisyonu35.392,59 % 0,01038Tahvil Bono Komisyonu2.399,45 % 0,0007Gecelik Ters Repo Komisyonu10.879,58 % 0,00319Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.262,1 % 0,00066Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar2.216,96 % 0,00065Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler14.847,73 % 0,00435TOPLAM GİDERLER1.367.346,87 % 0,400859DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ341.103.970,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807742BIST