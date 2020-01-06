BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri36.893,91 % 0,0129Tescil ve İlan Giderleri5.416,97 % 0,00189Sigorta GiderleriNoter Ücretleri283,52 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti13.097,87 % 0,00458Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri271.358,71 % 0,09489Fon Yönetim Ücreti2.931.665,39 % 1,02513Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu365,06 % 0Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler19.632,47 % 0,00687TOPLAM GİDERLER3.278.714 % 1,14648DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ285.980.973,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807745BIST