BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2020 14:22
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
36.893,91 % 0,0129
Tescil ve İlan Giderleri
5.416,97 % 0,00189
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
283,52 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
13.097,87 % 0,00458
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
271.358,71 % 0,09489
Fon Yönetim Ücreti
2.931.665,39 % 1,02513
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
365,06 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
19.632,47 % 0,00687
TOPLAM GİDERLER
3.278.714 % 1,14648
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
285.980.973,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807745
BIST
15:24111.746
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -1.937,88
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.595
15:245,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
15:246,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
15:24302,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 5,41
|Açılış
|: 302,99
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|5,78
|9.263.243
|% 13,56
|
|DAGHL
|2,47
|9.143.889
|% 12,79
|
|ALGYO
|93,10
|134.454.337
|% 9,66
|
|BALAT
|1,63
|924.694
|% 9,40
|
|SONME
|5,23
|19.044.360
|% 7,39
|
|ISBTR
|28.129,90
|294.349
|% -12,78
|
|CRDFA
|2,70
|212.436
|% -11,18
|
|YONGA
|8,15
|65.413
|% -9,44
|
|VKING
|2,15
|4.520.116
|% -8,90
|
|EMNIS
|1,54
|9.109
|% -8,88
|
|THYAO
|13,76
|1.073.994.139
|% -3,51
|
|ASELS
|22,08
|807.371.316
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,28
|417.818.984
|% 4,39
|
|PETKM
|3,68
|332.216.692
|% -2,90
|
|KOZAA
|10,84
|320.726.115
|% 2,55
|
|ISGYO
|1,81
|286.458.225
|% 2,84
|
|ALBRK
|1,54
|177.447.872
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,63
|288.369.030
|% -2,23
|
|PETKM
|3,68
|332.216.692
|% -2,90
|
|IHLAS
|0,81
|71.182.080
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8378
|7,8771
|% 0,65
|
|Frank
|6,1400
|6,1769
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5883
|1,5962
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|27,48
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|33,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|32,97
|
|Yarım
|967
|992
|15,95
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,08
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,90
|