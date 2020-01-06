BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri17.025,61 % 0,01247Tescil ve İlan Giderleri8.301,96 % 0,00608Sigorta GiderleriNoter Ücretleri283,52 % 0,00021Bağımsız Denetim Ücreti5.859,7 % 0,00429Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri15.254,49 % 0,01117Fon Yönetim Ücreti2.574.129,14 % 1,88519Hisse Senedi Komisyonu15.187,76 % 0,01112Tahvil Bono Komisyonu2.424,27 % 0,00178Gecelik Ters Repo Komisyonu3.319,05 % 0,00243Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.065,57 % 0,00225Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.122,73 % 0,00082Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.095,33 % 0,00813TOPLAM GİDERLER2.657.069,13 % 1,945927DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ136.545.136,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807747BIST