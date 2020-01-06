BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2020 14:36
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.211,9 % 0,01137
Tescil ve İlan Giderleri
4.895,3 % 0,04591
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.057,55 % 0,0193
Bağımsız Denetim Ücreti
3.841,13 % 0,03602
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
2.856,32 % 0,02679
Fon Yönetim Ücreti
90.891,59 % 0,85237
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
201,67 % 0,00189
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
6.847,33 % 0,06421
TOPLAM GİDERLER
112.802,79 % 1,057856
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.663.337,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807749
BIST
15:24111.746
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -1.937,88
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.595
15:245,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
15:246,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
15:24302,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 5,41
|Açılış
|: 302,99
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|5,78
|9.263.243
|% 13,56
|
|DAGHL
|2,47
|9.143.889
|% 12,79
|
|ALGYO
|93,10
|134.454.337
|% 9,66
|
|BALAT
|1,63
|924.694
|% 9,40
|
|SONME
|5,23
|19.044.360
|% 7,39
|
|ISBTR
|28.129,90
|294.349
|% -12,78
|
|CRDFA
|2,70
|212.436
|% -11,18
|
|YONGA
|8,15
|65.413
|% -9,44
|
|VKING
|2,15
|4.520.116
|% -8,90
|
|EMNIS
|1,54
|9.109
|% -8,88
|
|THYAO
|13,76
|1.073.994.139
|% -3,51
|
|ASELS
|22,08
|807.371.316
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,28
|417.818.984
|% 4,39
|
|PETKM
|3,68
|332.216.692
|% -2,90
|
|KOZAA
|10,84
|320.726.115
|% 2,55
|
|ISGYO
|1,81
|286.458.225
|% 2,84
|
|ALBRK
|1,54
|177.447.872
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,63
|288.369.030
|% -2,23
|
|PETKM
|3,68
|332.216.692
|% -2,90
|
|IHLAS
|0,81
|71.182.080
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8378
|7,8771
|% 0,65
|
|Frank
|6,1400
|6,1769
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5883
|1,5962
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|27,48
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|33,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|32,97
|
|Yarım
|967
|992
|15,95
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,08
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,90
|