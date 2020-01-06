BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.211,9 % 0,01137Tescil ve İlan Giderleri4.895,3 % 0,04591Sigorta GiderleriNoter Ücretleri2.057,55 % 0,0193Bağımsız Denetim Ücreti3.841,13 % 0,03602Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.856,32 % 0,02679Fon Yönetim Ücreti90.891,59 % 0,85237Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu201,67 % 0,00189Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler6.847,33 % 0,06421TOPLAM GİDERLER112.802,79 % 1,057856DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.663.337,95http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807749BIST