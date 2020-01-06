BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.310,83 % 0,01304Tescil ve İlan Giderleri4.895,3 % 0,00873Sigorta GiderleriNoter Ücretleri2.635,16 % 0,0047Bağımsız Denetim Ücreti3.133,61 % 0,00559Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri6.503,71 % 0,0116Fon Yönetim Ücreti477.799,66 % 0,85205Hisse Senedi Komisyonu3.349,63 % 0,00597Tahvil Bono Komisyonu2.722,57 % 0,00486Gecelik Ters Repo Komisyonu1.597,75 % 0,00285Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.954,43 % 0,00349Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar654,79 % 0,00117Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.513,16 % 0,0134TOPLAM GİDERLER520.070,6 % 0,927429DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.076.569,39http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807757BIST