BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2020 15:03
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.931,98 % 0,0131
Tescil ve İlan Giderleri
4.895,3 % 0,0163
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
4.087,29 % 0,01361
Bağımsız Denetim Ücreti
3.133,61 % 0,01044
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
5.682,39 % 0,01893
Fon Yönetim Ücreti
255.830,13 % 0,85205
Hisse Senedi Komisyonu
3.562,32 % 0,01186
Tahvil Bono Komisyonu
1.264,87 % 0,00421
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.356,21 % 0,0245
TOPLAM GİDERLER
289.744,1 % 0,965004
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.025.185,22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807759
BIST
15:24111.746
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -1.937,88
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.595
15:245,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
15:246,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
15:24302,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 5,41
|Açılış
|: 302,99
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|5,78
|9.263.243
|% 13,56
|
|DAGHL
|2,47
|9.143.889
|% 12,79
|
|ALGYO
|93,10
|134.454.337
|% 9,66
|
|BALAT
|1,63
|924.694
|% 9,40
|
|SONME
|5,23
|19.044.360
|% 7,39
|
|ISBTR
|28.129,90
|294.349
|% -12,78
|
|CRDFA
|2,70
|212.436
|% -11,18
|
|YONGA
|8,15
|65.413
|% -9,44
|
|VKING
|2,15
|4.520.116
|% -8,90
|
|EMNIS
|1,54
|9.109
|% -8,88
|
|THYAO
|13,76
|1.073.994.139
|% -3,51
|
|ASELS
|22,08
|807.371.316
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,28
|417.818.984
|% 4,39
|
|PETKM
|3,68
|332.216.692
|% -2,90
|
|KOZAA
|10,84
|320.726.115
|% 2,55
|
|ISGYO
|1,81
|286.458.225
|% 2,84
|
|ALBRK
|1,54
|177.447.872
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,63
|288.369.030
|% -2,23
|
|PETKM
|3,68
|332.216.692
|% -2,90
|
|IHLAS
|0,81
|71.182.080
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8378
|7,8771
|% 0,65
|
|Frank
|6,1400
|6,1769
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5883
|1,5962
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|27,48
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|33,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|32,97
|
|Yarım
|967
|992
|15,95
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,08
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,90
|