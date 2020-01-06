BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.931,98 % 0,0131Tescil ve İlan Giderleri4.895,3 % 0,0163Sigorta GiderleriNoter Ücretleri4.087,29 % 0,01361Bağımsız Denetim Ücreti3.133,61 % 0,01044Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri5.682,39 % 0,01893Fon Yönetim Ücreti255.830,13 % 0,85205Hisse Senedi Komisyonu3.562,32 % 0,01186Tahvil Bono Komisyonu1.264,87 % 0,00421Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.356,21 % 0,0245TOPLAM GİDERLER289.744,1 % 0,965004DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.025.185,22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807759BIST