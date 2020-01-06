BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri29,81 % 0,01418Tescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri283,52 % 0,13483Bağımsız Denetim Ücreti3.792,87 % 1,80367Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri382,3 % 0,1818Fon Yönetim Ücreti1.802,68 % 0,85725Hisse Senedi Komisyonu337,11 % 0,16031Tahvil Bono Komisyonu6,14 % 0,00292Gecelik Ters Repo Komisyonu72,95 % 0,03469Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu66,56 % 0,03165Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar18,8 % 0,00894Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer GiderlerTOPLAM GİDERLER6.792,74 % 3,230226DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ210.286,81http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807761BIST