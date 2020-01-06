BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri25 % 0,01322Tescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri283,52 % 0,14997Bağımsız Denetim Ücreti3.792,87 % 2,00627Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri54,04 % 0,02858Fon Yönetim Ücreti1.620,53 % 0,85719Hisse Senedi Komisyonu56,69 % 0,02999Tahvil Bono Komisyonu4,51 % 0,00239Gecelik Ters Repo Komisyonu45,29 % 0,02396Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu71,21 % 0,03767Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar21,8 % 0,01153Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer GiderlerTOPLAM GİDERLER5.975,46 % 3,160766DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ189.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807764BIST