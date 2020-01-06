BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri28,88 % 0,01332Tescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri283,52 % 0,13073Bağımsız Denetim Ücreti3.792,87 % 1,74886Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri77,23 % 0,03561Fon Yönetim Ücreti1.857,37 % 0,85642Hisse Senedi Komisyonu113,68 % 0,05242Tahvil Bono Komisyonu4,68 % 0,00216Gecelik Ters Repo Komisyonu22,52 % 0,01038Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu68,54 % 0,0316Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar20,69 % 0,00954Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer GiderlerTOPLAM GİDERLER6.269,98 % 2,891028DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ216.877,21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807768BIST