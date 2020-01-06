BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9,66 % 0,01271Tescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri283,52 % 0,37318Bağımsız Denetim Ücreti3.792,87 % 4,99228Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri37,2 % 0,04896Fon Yönetim Ücreti656,99 % 0,86475Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu3,78 % 0,00498Gecelik Ters Repo Komisyonu5,38 % 0,00708Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu6,36 % 0,00837Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2,07 % 0,00272TOPLAM GİDERLER4.797,83 % 6,315041DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.974,65http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807772BIST