BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2020 15:24
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
34,14 % 0,01463
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
283,52 % 0,1215
Bağımsız Denetim Ücreti
3.792,87 % 1,62534
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
109,74 % 0,04703
Fon Yönetim Ücreti
1.997,82 % 0,85612
Hisse Senedi Komisyonu
217,13 % 0,09305
Tahvil Bono Komisyonu
3,97 % 0,0017
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
TOPLAM GİDERLER
6.439,19 % 2,759352
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
233.358,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807775
BIST
18:05111.413
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.271,31
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.212
18:055,9738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
18:056,6858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
18:05299,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,27
|Açılış
|: 299,85
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|11.505.514
|% 14,61
|
|ALGYO
|96,40
|271.312.144
|% 13,55
|
|DAGI
|2,80
|20.259.955
|% 12,45
|
|BALAT
|1,63
|953.997
|% 9,40
|
|SNPAM
|5,52
|10.908.135
|% 8,45
|
|ISBTR
|27.412,50
|1.089.312
|% -15,00
|
|ERSU
|1,70
|6.432.678
|% -10,53
|
|SANKO
|6,50
|9.195.120
|% -9,97
|
|YONGA
|8,13
|87.169
|% -9,67
|
|CEMAS
|1,32
|54.215.257
|% -9,59
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|ASELS
|22,08
|1.056.855.031
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,17
|546.038.051
|% 3,15
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|GARAN
|10,55
|415.681.126
|% -3,21
|
|ISGYO
|1,76
|387.620.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|ALBRK
|1,52
|251.910.133
|% -1,30
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|EKGYO
|1,40
|197.378.826
|% -4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8267
|7,8659
|% 0,51
|
|Frank
|6,1314
|6,1683
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5873
|1,5952
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|15,88
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,31
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,04
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,71
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 217 adet işlem
-
17:58YAYLA
Yüzde -6.71 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 110, 568 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 111, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 81 altında . İşlem hacmi 10, 117.00 milyon TL de
-
17:57ERSU
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 267, 831 adet işlem
-
17:56SMART
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 599, 655 adet işlem