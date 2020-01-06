BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri34,14 % 0,01463Tescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri283,52 % 0,1215Bağımsız Denetim Ücreti3.792,87 % 1,62534Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri109,74 % 0,04703Fon Yönetim Ücreti1.997,82 % 0,85612Hisse Senedi Komisyonu217,13 % 0,09305Tahvil Bono Komisyonu3,97 % 0,0017Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer GiderlerTOPLAM GİDERLER6.439,19 % 2,759352DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ233.358,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807775BIST