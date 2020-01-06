BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri27,61 % 0,01347Tescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri283,52 % 0,13833Bağımsız Denetim Ücreti3.792,87 % 1,85053Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri55,29 % 0,02698Fon Yönetim Ücreti1.755,46 % 0,85648Hisse Senedi Komisyonu70,76 % 0,03452Tahvil Bono Komisyonu3,18 % 0,00155Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer GiderlerTOPLAM GİDERLER5.988,69 % 2,921866DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ204.961,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807778BIST