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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.12.2019 11:11
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111.198
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UNYEC 5,51 16.794.752 % 13,37  
GUSGR 2,75 218.217.848 % 13,17  
KSTUR 30,78 13.882 % 9,69  
HALKS 1,82 34.405 % 9,64  
UZERB 3,11 29.414 % 8,36  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7473 7,7861 % -0,44  
Frank 5,9435 5,9793 % 0,25  
Riyal 1,5584 1,5662 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.478 1,10  
Altın Gr. 278 279 0,89  
Cumhuriyet 1.840 1.868 21,00  
Tam 1.833 1.878 16,87  
Yarım 886 909 8,16  
Çeyrek 444 454 4,08  
Gümüş.Ons 17,01 17,05 -0,01  
Gümüş Gr. 3,21 3,22 0,01  
B. Petrol 65,50 65,50 0,16  
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