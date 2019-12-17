BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|5,51
|16.794.752
|% 13,37
|GUSGR
|2,75
|218.217.848
|% 13,17
|KSTUR
|30,78
|13.882
|% 9,69
|HALKS
|1,82
|34.405
|% 9,64
|UZERB
|3,11
|29.414
|% 8,36
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7473
|7,7861
|% -0,44
|Frank
|5,9435
|5,9793
|% 0,25
|Riyal
|1,5584
|1,5662
|% 0,24
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|1,10
|Altın Gr.
|278
|279
|0,89
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|Yarım
|886
|909
|8,16
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|-0,01
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,16
Seans Raporu
- 11:40ARMDA Yüzde -5.93 oranında düşüşle 12.84 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 297 adet işlem
- 11:38XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -752, 84 kaybederek (% -0.57 ) 132, 082
- 11:38XU100 Endeks 108, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 2, 704.00 milyon TL de
- 11:38SMART Yüzde -19.96 oranında düşüşle 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 687 adet işlem
- 11:37FONET Yüzde -10.63 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 070 adet işlem