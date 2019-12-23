BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Kurucu, portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla sorumludur.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Yönetmelik ve Rehber'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.Fon'un amacı, portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, Fon portföyünde devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilen ve vadesine en fazla 184 gün kalan borçlanma araçlarına, ters repoya ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yer vererek faiz geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak fon, yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar dahilinde vadeli mevduata ve katılma hesaplarına da yer verebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.Ayrıca Fon'da bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkılar geçici olarak değerlendirilirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804763BIST