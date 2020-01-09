BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Katkı FonuFon Tutarı (TL) 10.000.000.000Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SüresizFonun Yatırım Stratejisi Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.Fon portföyünün en az %70'i ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Bakanlığın Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur.Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden katılma hesabında, fon portföyünün azami yüzde on beşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari yüzde onu Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır.Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)Fonun Risk Değeri 3Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 -BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 -KATILIM 50 GETİRİ 10 -Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 70-90Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler DİĞER 0-15 -ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 -İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2020 6,5 93,5Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeÇiğdem KARAKAŞ Fon Kurul Üyesi 28.02.2018 16 HayırBekir Çağrı ÖZEL Fon Kurul Üyesi 28.02.2018 18 EvetBanu Büyükoğuz Fon Kurul Üyesi 31.05.2019 16 EvetFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKübra Eskiçırak 22.02.2016 14 Lisans 3Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBekir Çağrı ÖZEL 01.04.2019 18Özlem KARAGÖZ 01.04.2019 14İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMeclis-i Mebusan Cad. No:57 Beyoğlu/İstanbul 02123193200 02122524272 info@cardif.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaBanu Büyükoğuz Fon Kurul Üyesi 02123193200 banu.buyukoguz@cardif.comKübra Eskiçırak Fon Denetçisi 02123193200 kubra.eskicirak@cardif.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810082BIST