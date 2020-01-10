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BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.01.2020 14:26
GÜNCEL HABERLER


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BIST-KYD OSBA DEGISKEN 10 -
BIST-KYD REPO (BRUT) 20 -
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 20 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811729


BIST




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Önceki Kapanış :  117.990  
En Yüksek
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117.701
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNGYO 1,46 70.394.781 % 19,67  
GYHOL 9,93 5.564.553 % 14,93  
GLBMD 2,27 23.782.100 % 14,65  
SRVGY 12,94 3.265.002 % 13,91  
YUNSA 11,58 81.533.949 % 13,42  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6671 7,7055 % 0,27  
Frank 5,9997 6,0359 % -0,11  
Riyal 1,5616 1,5694 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.548 1.548 -2,55  
Altın Gr. 293 293 0,04  
Cumhuriyet 1.941 1.971 -5,00  
Tam 1.931 1.980 -7,03  
Yarım 933 958 -3,40  
Çeyrek 468 479 -1,70  
Gümüş.Ons 17,87 17,93 -0,01  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,01  
B. Petrol 65,47 65,47 0,11  
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