BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.01.2020 13:07
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,95535
Varsa İade Tutarı (TL)
208515,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
604990,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 6,7291
Açıklamalar
2019 YILI FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİSİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807707
BIST
15:26111.669
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -2.014,95
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.595
15:265,9762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
15:266,6932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
15:26303,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 5,51
|Açılış
|: 303,09
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|5,78
|9.263.243
|% 13,56
|
|DAGHL
|2,47
|9.143.889
|% 12,79
|
|ALGYO
|93,10
|134.454.337
|% 9,66
|
|BALAT
|1,63
|924.694
|% 9,40
|
|SONME
|5,23
|19.044.360
|% 7,39
|
|ISBTR
|28.129,90
|294.349
|% -12,78
|
|CRDFA
|2,70
|212.436
|% -11,18
|
|YONGA
|8,15
|65.413
|% -9,44
|
|VKING
|2,15
|4.520.116
|% -8,90
|
|EMNIS
|1,54
|9.109
|% -8,88
|
|THYAO
|13,76
|1.073.994.139
|% -3,51
|
|ASELS
|22,08
|807.371.316
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,28
|417.818.984
|% 4,39
|
|PETKM
|3,68
|332.216.692
|% -2,90
|
|KOZAA
|10,84
|320.726.115
|% 2,55
|
|ISGYO
|1,81
|286.458.225
|% 2,84
|
|ALBRK
|1,54
|177.447.872
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,63
|288.369.030
|% -2,23
|
|PETKM
|3,68
|332.216.692
|% -2,90
|
|IHLAS
|0,81
|71.182.080
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8378
|7,8771
|% 0,65
|
|Frank
|6,1400
|6,1769
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5883
|1,5962
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|28,23
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,87
|
|Cumhuriyet
|2.012
|2.042
|34,00
|
|Tam
|2.003
|2.053
|35,00
|
|Yarım
|968
|993
|16,93
|
|Çeyrek
|486
|496
|8,46
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,46
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,08
|
|B. Petrol
|69,70
|69,70
|1,10
|