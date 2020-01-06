BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.01.2020 15:08
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 3,230226
Varsa İade Tutarı (TL)
4500,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
108,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 1,5972
Açıklamalar
2019 YILI FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİSİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807762
BIST
15:27111.682
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -2.001,93
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.595
15:275,9762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
15:276,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,6860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
15:27303,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 5,56
|Açılış
|: 303,13
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|10.227.750
|% 14,61
|
|SNPAM
|5,77
|9.301.444
|% 13,36
|
|ALGYO
|93,05
|135.166.831
|% 9,60
|
|SONME
|5,24
|19.124.255
|% 7,60
|
|BFREN
|301,60
|13.890.769
|% 7,06
|
|ISBTR
|28.129,90
|294.349
|% -12,78
|
|CRDFA
|2,70
|212.436
|% -11,18
|
|YONGA
|8,15
|65.413
|% -9,44
|
|VKING
|2,15
|4.602.569
|% -8,90
|
|EMNIS
|1,54
|9.109
|% -8,88
|
|THYAO
|13,76
|1.103.448.707
|% -3,51
|
|ASELS
|22,06
|812.007.252
|% 1,29
|
|IPEKE
|9,27
|420.530.382
|% 4,27
|
|PETKM
|3,68
|332.953.429
|% -2,90
|
|KOZAA
|10,86
|321.919.629
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|297.200.229
|% 2,27
|
|ALBRK
|1,53
|185.328.123
|% -0,65
|
|KRDMD
|2,63
|296.232.952
|% -2,23
|
|PETKM
|3,68
|332.953.429
|% -2,90
|
|IHLAS
|0,81
|71.233.522
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8366
|7,8759
|% 0,63
|
|Frank
|6,1394
|6,1764
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|27,48
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|33,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|32,97
|
|Yarım
|967
|992
|15,95
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,08
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,90
|