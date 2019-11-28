BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.11.2019 11:58
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800757
BIST
12:23106.316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 471,90
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
106.485
En Düşük
106.016
12:235,7688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0094
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
12:236,3607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
12:23270,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 270,27
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,83
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|55,50
|2.166.943
|% 14,95
|
|UTPYA
|4,63
|30.282.338
|% 13,20
|
|HUBVC
|15,39
|11.805.762
|% 13,08
|
|QNBFB
|27,44
|23.486.053
|% 12,27
|
|MEMSA
|0,22
|175.677
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,35
|6.953
|% -10,00
|
|OLMIP
|7,00
|174.489
|% -8,97
|
|IHGZT
|4,16
|115.976
|% -4,59
|
|IHEVA
|2,10
|176.149
|% -4,11
|
|SANFM
|2,63
|1.916.707
|% -4,01
|
|THYAO
|13,61
|366.663.065
|% 0,29
|
|ASELS
|18,65
|170.694.375
|% 0,05
|
|PETKM
|3,60
|143.730.178
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,26
|92.027.102
|% 2,84
|
|KRDMD
|2,34
|87.300.238
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,46
|61.217.750
|% -0,68
|
|PETKM
|3,60
|143.730.178
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,34
|87.300.238
|% 0,43
|
|TRKCM
|3,26
|92.027.102
|% 2,84
|
|THYAO
|13,61
|366.663.065
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4375
|7,4748
|% 0,04
|
|Frank
|5,7522
|5,7868
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5337
|1,5414
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|2,50
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-0,19
|
|Yarım
|862
|884
|-0,09
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,25
|