BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.12.2019 10:29
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804725
BIST
12:29111.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 550,01
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.755
En Düşük
111.266
12:295,9373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:296,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:29283,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,02
|Açılış
|: 283,26
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,83
|80.286.432
|% 13,90
|
|FMIZP
|43,48
|15.205.118
|% 11,49
|
|QNBFL
|81,60
|2.542.285
|% 11,17
|
|IZMDC
|6,93
|34.466.058
|% 10,70
|
|KARSN
|1,75
|229.441.464
|% 9,37
|
|EUKYO
|1,58
|1.499.564
|% -10,23
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|MTRYO
|6,60
|191.468
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ISGSY
|3,68
|14.530.136
|% -3,92
|
|IPEKE
|8,37
|252.296.114
|% 0,00
|
|VESTL
|14,28
|244.518.131
|% 6,97
|
|KOZAA
|10,29
|240.680.076
|% 1,58
|
|KARSN
|1,75
|229.441.464
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,44
|194.190.911
|% 6,67
|
|KARSN
|1,75
|229.441.464
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,44
|194.190.911
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,00
|103.063.354
|% 3,09
|
|EKGYO
|1,43
|137.192.514
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,54
|125.803.838
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7022
|7,7408
|% -0,00
|
|Frank
|6,0261
|6,0624
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5774
|1,5853
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|6,67
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|4,68
|
|Yarım
|903
|926
|2,26
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,12
|66,12
|-0,02
|