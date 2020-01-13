BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
13.01.2020 17:26
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812151
BIST
18:00120.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.689,85
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:005,8728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0041
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:006,5354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:00292,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,07
|Açılış
|: 292,80
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.060.572
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.867.844
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.486.560
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.582.378
|% 19,86
|
|AYEN
|4,36
|149.928.074
|% 19,78
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.755.861
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,43
|151.616.981
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.260.273
|% -4,33
|
|THYAO
|14,81
|2.386.381.890
|% 2,85
|
|PETKM
|4,08
|1.464.611.570
|% 4,35
|
|HALKB
|6,62
|676.858.321
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|648.682.582
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|515.555.548
|% 0,79
|
|PETKM
|4,08
|1.464.611.570
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,57
|478.752.864
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,96
|648.682.582
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,72
|316.565.179
|% 1,18
|
|THYAO
|14,81
|2.386.381.890
|% 2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6066
|7,6447
|% -0,57
|
|Frank
|6,0201
|6,0564
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5605
|1,5683
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-9,92
|
|Altın Gr.
|292
|293
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|-0,45
|
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