BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
10.01.2020 14:30
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811731
BIST
16:04118.800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 809,85
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
16:045,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0110
|Açılış
|: 5,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
16:046,5222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,5170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5144
16:04292,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,08
|Açılış
|: 292,72
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|70.372.881
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.564.553
|% 14,93
|
|GLBMD
|2,27
|23.782.100
|% 14,65
|
|SRVGY
|12,94
|3.265.002
|% 13,91
|
|YUNSA
|11,58
|81.091.612
|% 13,42
|
|BURVA
|10,95
|980.486
|% -12,33
|
|ATAGY
|4,40
|6.071.489
|% -4,56
|
|YBTAS
|3.300,00
|6.748
|% -4,49
|
|MTRYO
|5,45
|14.296
|% -4,39
|
|MERIT
|23,82
|10.305
|% -2,78
|
|THYAO
|14,30
|1.381.806.467
|% 0,35
|
|ODAS
|2,77
|1.023.324.471
|% 7,36
|
|HALKB
|6,54
|636.653.718
|% 3,97
|
|KRDMD
|2,85
|597.915.459
|% 3,26
|
|PETKM
|3,93
|589.860.258
|% 0,51
|
|ODAS
|2,77
|1.023.324.471
|% 7,36
|
|ALBRK
|1,70
|427.939.732
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,85
|597.915.459
|% 3,26
|
|EKGYO
|1,52
|310.089.719
|% 3,40
|
|PETKM
|3,93
|589.860.258
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6647
|7,7032
|% 0,24
|
|Frank
|5,9990
|6,0351
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5615
|1,5693
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|-1,89
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.941
|1.971
|-5,00
|
|Tam
|1.932
|1.980
|-6,23
|
|Yarım
|934
|958
|-3,02
|
|Çeyrek
|468
|479
|-1,51
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,48
|65,48
|0,12
|
Seans Raporu
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