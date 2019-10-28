***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22-37 32.250.000 19.198.184 4.559.516 4.092.659 1.284.529 61.384.888 0 61.384.888Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 -1.284.529 -1.284.529 -1.284.529Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.215.877 -3.371.349 3.698.803 12.543.331 12.543.331Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler22-37 32.250.000 19.198.184 16.775.393 721.310 3.698.803 72.643.690 72.643.690Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22-37 32.250.000 0 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624Transferler32.250.000 -7.827.117 24.422.883 24.422.883Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)623.630 -356.512 9.014.070 9.281.188 9.281.188Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)36.139 36.139 36.139Dönem Sonu Bakiyeler22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 9.014.070 133.654.834 133.654.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.534.069 -3.933.702Dönem Karı (Zararı)9.014.070 3.698.803Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.846.905 2.774.232Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,16 2.699.496 2.423.081Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19,28 196.501 350.298Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -49.092 853Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.326.906 -10.406.737Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.108.863 -6.848.514Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.918.300 -3.896.088Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 601.766 -414.010Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,21 2.441.089 -561.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13,20,21,32 -1.342.598 1.313.135Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.534.069 -3.933.702YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI15,16 -2.641.790 -2.770.089Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.641.790 -2.770.089Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.563.894 5.011.303Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.137 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 63.946 18.223Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7,8 -3.226.193 -2.566.919Ödenen Temettüler-4.655.878Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24.690.004 12.215.877YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.456.173 -1.692.488NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.456.173 -1.692.488DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.866.279 7.557.495DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.322.452 5.865.007Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 35.322.452 11.866.279Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar9 21.111.508 16.002.645İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 21.111.508 16.002.645Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar10 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar10 0 0Türev Araçlar0 0Stoklar12 17.139.496 13.221.197Peşin Ödenmiş Giderler13 1.178.910 171.239Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 42.012Diğer Dönen Varlıklar21 2.000 6.206ARA TOPLAM74.796.378 41.267.566TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR74.796.378 41.267.566DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar9 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar15 81.857.490 81.880.580Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 245.258 279.877Peşin Ödenmiş Giderler13 208.574 163.979Ertelenmiş Vergi Varlığı14 557.445 508.351Diğer Duran Varlıklar21 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR82.868.767 82.832.787TOPLAM VARLIKLAR157.665.145 124.100.353KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 239.533 175.587Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 4.754.029 4.617.612Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar9 2.617.297 2.015.530İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 528.779 384.247İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 2.088.518 1.631.283Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 954.977 1.207.505Diğer Borçlar10 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 0 140.855Kısa Vadeli Karşılıklar19 337.711 291.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar82.623 73.779Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar255.088 217.532Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 3.009.832 568.744ARA TOPLAM11.913.379 9.017.144TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.913.379 9.017.144UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 8.001.354 11.363.963İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.001.354 11.363.963Banka Kredileri8.001.354 11.363.963İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar9 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar10 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.631.298 1.340.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.631.298 1.340.342Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 2.464.280 2.464.280Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.096.932 15.168.585TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.010.311 24.185.729ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 133.654.834 99.914.624Ödenmiş Sermaye64.500.000 32.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.340.803 42.340.803Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.340.803 42.340.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.399.023 16.775.393Yasal Yedekler17.399.023Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları364.799 721.311Net Dönem Karı veya Zararı9.014.070 7.827.117TOPLAM ÖZKAYNAKLAR133.654.834 99.914.624TOPLAM KAYNAKLAR157.665.145 124.100.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 76.744.473 64.017.426 27.265.491 23.341.953Satışların Maliyeti23 -67.130.490 -53.549.559 -24.432.802 -18.762.266TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.613.983 10.467.867 2.832.689 4.579.687Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)9.613.983 10.467.867 2.832.689 4.579.687Genel Yönetim Giderleri24 -2.747.622 -2.351.098 -973.611 -770.745Pazarlama Giderleri24 -2.677.144 -2.257.441 -887.846 -752.823Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 6.030.756 754.002 1.849.907 198.552Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -781.318 -2.260.823 -327.596 -1.184.840ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.438.655 4.352.507 2.493.543 2.069.831FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.438.655 4.352.507 2.493.543 2.069.831Finansman Giderleri27 -87.437 -483.308 -16.731 -122.980SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28 9.351.218 3.869.199 2.476.812 1.946.851Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-337.148 -170.396 -129.288 -68.508Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -386.240 -169.543 -122.092 -107.776Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 49.092 -853 -7.196 39.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28 9.014.070 3.698.803 2.347.524 1.878.343DÖNEM KARI (ZARARI)9.014.070 3.698.803 2.347.524 1.878.343Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları9.014.070 3.698.803 2.347.524 1.878.343Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,14000000 0,11000000 0,01000000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 33.008 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 34.929 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 -1.921 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -1.921 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 33.008 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.014.070 3.698.803 2.380.532 1.878.343Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.014.070 3.698.803 2.380.532 1.878.343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795257BIST