***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2020 13:56
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) "Kapasite Artırımı Amacı ile Yeni Makine Yatırımı" kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Ofset Tesisleri için alınan: 03 Ocak 2020 tarih, 507728 Numaralı, 8.909.874 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 02.01.2020, bitiş tarihi ise 02.01.2023'tür. Kutu Tesisleri için alınan: 06 Ocak 2020 tarih, 507764 Numaralı, 17.998.105 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 31.12.2019, bitiş tarihi ise 31.12.2022'dir. Şirketimiz Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Desteklerinden faydalanabilecektir. Yatırım teşvik belgesi başvurumuzun onaylandığı 07.01.2020 tarihinde tarafımıza bildirilmiş olup kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808197
BIST
16:30113.089
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.676,25
|Açılış
|: 112.594
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|Önceki Kapanış
|: 111.413
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En Düşük
112.451
16:305,9765
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 5,9790
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5,9785
En Düşük
5,9510
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En Yüksek
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|: -0,15%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 300,95
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|Önceki Kapanış
|: 300,70
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301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,13
|31.573.417
|% 18,24
|
|BRYAT
|66,75
|10.483.021
|% 16,39
|
|DERAS
|4,05
|82.117.107
|% 16,05
|
|DAGHL
|2,88
|15.591.809
|% 14,74
|
|HUBVC
|17,09
|82.662.236
|% 14,70
|
|IZMDC
|7,75
|2.145.157
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|624.142
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,69
|1.641.812.593
|% 1,18
|
|ASELS
|22,18
|404.841.806
|% 0,45
|
|ALBRK
|1,60
|290.914.800
|% 5,26
|
|IPEKE
|9,24
|263.101.837
|% 0,76
|
|TUPRS
|123,60
|199.675.569
|% 0,16
|
|ALBRK
|1,60
|290.914.800
|% 5,26
|
|THYAO
|13,69
|1.641.812.593
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,43
|127.617.591
|% 2,14
|
|DOHOL
|1,88
|136.478.749
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,64
|192.235.604
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8154
|7,8546
|% -0,31
|
|Frank
|6,1319
|6,1688
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5881
|1,5960
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|-0,11
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,37
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|-11,71
|
|Yarım
|961
|986
|-5,67
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,83
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,13
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
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|B. Petrol
|68,33
|68,33
|-0,58
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