***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) "Kapasite Artırımı Amacı ile Yeni Makine Yatırımı" kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Ofset Tesisleri için alınan: 03 Ocak 2020 tarih, 507728 Numaralı, 8.909.874 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 02.01.2020, bitiş tarihi ise 02.01.2023'tür. Kutu Tesisleri için alınan: 06 Ocak 2020 tarih, 507764 Numaralı, 17.998.105 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 31.12.2019, bitiş tarihi ise 31.12.2022'dir. Şirketimiz Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Desteklerinden faydalanabilecektir. Yatırım teşvik belgesi başvurumuzun onaylandığı 07.01.2020 tarihinde tarafımıza bildirilmiş olup kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808197BIST